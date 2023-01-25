Силкин: «Я уже ничего не жду от Кокорина. Он вряд ли сможет на Кипре реанимировать свою карьеру»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении Александра Кокорина за кипрский «Арис».

— Я уже ничего не жду от Кокорина. Он все сделал для того, чтобы его забыли, — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

— Не верите, что игра на Кипре послужит для него трамплином в большой футбол?

— Нет, ну а какой трамплин? Ему 31 год.

— На возраст, говорят, не надо смотреть. Месси играет в 35, Роналду — в 37. И другие.

— Ну, послушайте, не нужно сравнивать Месси и Роналду с Кокориным.

— А вдруг его вернет «Фиорентина» после успехов на Кипре и он еще себя покажет в чемпионате Италии?

— Дай бог, чтобы так было. У Саши были хорошие задатки, он хорошо начинал. Но сам все испортил. Люди к нему настороженно теперь относятся. Воспринимают его как скандалиста. Что такое футбольная команда? Это коллектив, в котором каждый имеет свое значение. Там должно быть все четко. А если появляется человек, который будоражит, к нему с опаской относятся. Поэтому Кокорин вряд ли сможет на Кипре реанимировать свою карьеру.

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.