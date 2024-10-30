Юран не удивится приглашению в «Спортинг»: «Не в другой же вид спорта позовут»

Российский тренер Сергей Юран рассказал «СЭ», удивит ли его предложение возглавить «Спортинг» после ухода главного тренера Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«А чему удивляться? Не в другой же вид спорта пригласят. Это знакомая мне страна, «Спортинг» — клуб с именем, и он всегда таким считался в Португалии. Там ставят максимальные задачи. Можно будет рассмотреть вариант, если будет конкретика. Поддерживаю связь с Руй Коштой — президентом «Бенфики», а также с Паулу Барбозой. Мы общаемся и недавно с ним разговаривали. С другими игроками «Бенфики» тоже иногда созваниваемся, поэтому связь есть», — сказал Юран «СЭ».

Юран играл в Португалии за «Бенфику» с 1991 по 1994 год, а также за «Порту» в период с 1994-го по 1995-й.

В качестве главного тренера Юран работал в ряде клубов РПЛ. Последним местом работы специалиста был «Пари НН».

Александр Абустин