Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:38

Рамос — Бэйлу: «Было радостно разделить с тобой так много прекрасных моментов»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос обратился к своему бывшему одноклубнику Гарету Бэйлу, завершившему футбольную карьеру.

Футболисты выступали вместе за «Реал» с 2013 по 2021 год. Совместно они трижды выигрывали чемпионат Испании, становились обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также пять раз побеждали в Лиге чемпионов.

«Гарет, для меня было радостью разделить с тобой так много прекрасных моментов... Ты оставил за собой множество титулов, голов и радостных моментов. Я желаю тебе всего наилучшего на новом этапе твоей жизни», — написал Рамос в соцсети.

9 января валлиец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Последним клубом Бэйла был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Гарет Бэйл
Серхио Рамос
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Морган: «Роналду в 38 лет стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Вот это «закончил»