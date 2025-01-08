Сержиу Консейсау мог сменить Тедеско в сборной Бельгии

Как стало известно «СЭ», Сержиу Консейсау мог сменить в декабре Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

Руководство Федерации футбола Бельгии провело предварительные переговоры с 50-летним португальцем, однако он отказался от работы со сборной этой страны. Впоследствии Консейсау отклонил еще и предложение английского «Саутгемптона», а в итоге возглавил итальянский «Милан», с которым только что выиграл Суперкубок Италии.

Что касается экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, то этот 37-летний специалист по-прежнему находится под угрозой увольнения из сборной Бельгии.