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Сегодня, 18:27

Сержиу Консейсау мог сменить Тедеско в сборной Бельгии

Георгий Кудинов
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Как стало известно «СЭ», Сержиу Консейсау мог сменить в декабре Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

Руководство Федерации футбола Бельгии провело предварительные переговоры с 50-летним португальцем, однако он отказался от работы со сборной этой страны. Впоследствии Консейсау отклонил еще и предложение английского «Саутгемптона», а в итоге возглавил итальянский «Милан», с которым только что выиграл Суперкубок Италии.

Что касается экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско, то этот 37-летний специалист по-прежнему находится под угрозой увольнения из сборной Бельгии.

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Сержиу Консейсау
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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