Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:06

Сестра нападающего Криштиану Роналду отреагировала на переход нападающего в «Аль-Наср»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Сестра нападающего Криштиану Роналду Катя Авейру отреагировала на переход португальца в «Аль-Наср».

«Гордость моей жизни... Снова творит историю», — написала она в социальных сетях.

37-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.

Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
10
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
Друзья и враги России — кто они. Называем главных из них
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Материалы сюжета: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии: новый поворот
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Клуб МЛС был готов предложить Роналду условия не хуже, чем в «Аль-Насре»
Барбоза считает, что Роналду не будет вызываться в сборную Португалии после перехода в «Аль-Наср»
Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год
Роналду впервые прокомментировал свой трансфер в «Аль-Наср»
«Аль-Наср» — о переходе Роналду: «Это больше, чем история»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Скотт Паркер может стать главным тренером «Брюгге»