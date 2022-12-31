Сестра нападающего Криштиану Роналду отреагировала на переход нападающего в «Аль-Наср»

Сегодня, 19:06
Сестра нападающего Криштиану Роналду Катя Авейру отреагировала на переход португальца в «Аль-Наср».
«Гордость моей жизни... Снова творит историю», — написала она в социальных сетях.
37-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.
Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.