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Сегодня, 08:49

Сестра Роналду рассказала, что Криштиану не выпил ни капли спиртного

Виктория Кравченко
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Сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру в соцсетях рассказала, что футболист никогда не пил спиртного.

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю — и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного», — написала Авейру.

В своем 200-м матче за сборную Португалии против Исландии (1:0) 38-летний Роналду забил победный гол на 90+1-й минуте. Всего у него 123 гола за национальную команду, вместе с ней он становился чемпионом Европы в 2016 году.

Роналду, выступавший помимо «Аль-Насра» за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», пять раз становился обладателем награды «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту мира по итогам года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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