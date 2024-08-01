Магомедалиев: «Очень приятно, когда твою игру отмечает президент страны»

Голкипер сборной Азербайджана и «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев рассказал, как президент страны Ильхам Алиев пожал ему руку во время приема.

«Сильное ли рукопожатие у президента? Да, очень сильное. Даже шутили, что он мне сломал руку. Очень приятно, когда твою игру отмечает президент страны. Он отмечал именно мой стиль игры. Это тот момент, ради которого стоит играть в футбол. Тогда я чувствовал себя неловко, но то, что это был президент — очень приятно», — приводит Legalbet слова Магомедалиева.

13 декабря 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял членов футбольного клуба «Карабах», вышедшего в плей-офф Лиги конференций.