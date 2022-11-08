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Сегодня, 14:40

Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике

Алина Савинова
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Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По словам источника, Шакира после рождественских праздников переедет вместе с детьми в Майами, а футболист, недавно объявивший о завершении своей карьеры, сможет навещать их в любое время.

Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле этого года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У них двое сыновей — Милан и Саша. Ранее пара не могла решить, с кем должны остаться дети. Певица намеревалась переехать в США и забрать сыновей с собой, а Пике хотел добиться права быть их законным опекуном.

Источник: https://www.google.ru/amp/s/elpais.com/gente/2022-11-08/shakira-y-pique-llegan-a-un-acuerdo-por-la-custodia-de-sus-hijos.html%3foutputType=amp
Жерар Пике
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