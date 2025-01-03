Шамиль Тарпищев рассказал, как играл в футбол в одной команде с Пеле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как в 1970-х сыграл в футбол с легендарным бразильцем Пеле на тренировке «Нью-Йорк Космос».

«Да, однажды довелось даже сыграть с легендарным бразильцем. Это произошло, когда он выступал за «Нью-Йорк Космос», а мы приехали в США. Чисто случайно оказался с ним в одном лифте и напросился на тренировку коллектива. Пеле возьми да пригласи.

В тот день они устроили двусторонку, и как раз не хватало одного человека, чтобы разбиться по восемь. Вот трехкратный чемпион мира и сказал: «Ну, давай, становись». Причем попал с ним в одну команду», — цитирует RT Тарпищева.

Бразильский нападающий Пеле в 1975 году перешел в «Нью-Йорк» из «Сантоса», за который отыграл почти всю карьеру. Он сыграл в американской команде 64 матча и забил 37 голов.

1 октября 1977 года бразилец завершил карьеру. Пеле является 6-кратным чемпионом Бразилии, единственным трехкратным чемпионом мира. За всю карьеру он забил 1289 голов в 1363 играх.