Китайский «Шанхай Шэньхуа» сыграет с японским «Кавасаки» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в среду, 23 октября. Матч пройдет на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай), стартовый свисток — в 15.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Шанхай Шэньхуа» — «Кавасаки» в прямом эфире в России будет канал «Старт» (по подписке). Кроме того, следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-кинотеатра «Иви».

Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является российский специалист Леонид Слуцкий. Китайский клуб играет в азиатской Лиге чемпионов впервые с 2020 года.

В суперлиге Китая у команды Слуцкого 73 очка в 28 играх и 1-е место в таблице за 2 тура до финиша. «Кавасаки» расположился на 10-й строчке японской джей-лиги с 44 очками в 33 матчах.