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Сегодня, 13:30

«Шанхай Шэньхуа» — «Кавасаки»: смотреть матч Лиги чемпионов АФК онлайн

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Кавасаки» в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» (Китай) Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Китайский «Шанхай Шэньхуа» сыграет с японским «Кавасаки» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК в среду, 23 октября. Матч пройдет на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай), стартовый свисток — в 15.00 по московскому времени.

Транслировать встречу «Шанхай Шэньхуа» — «Кавасаки» в прямом эфире в России будет канал «Старт» (по подписке). Кроме того, следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-кинотеатра «Иви».

Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является российский специалист Леонид Слуцкий. Китайский клуб играет в азиатской Лиге чемпионов впервые с 2020 года.

В суперлиге Китая у команды Слуцкого 73 очка в 28 играх и 1-е место в таблице за 2 тура до финиша. «Кавасаки» расположился на 10-й строчке японской джей-лиги с 44 очками в 33 матчах.

ФК Шанхай Шэньхуа

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