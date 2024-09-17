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«Шанхай Шэньхуа» — «Пхохан»: трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Пхоханом» в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Китайский «Шанхай Шэньхуа» и «Пхохан» из Южной Кореи встретятся в 1-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК во вторник, 17 сентября. Матч состоится на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Шанхай Шэньхуа» — «Пхохан» в прямом эфире для России доступна на канале «Старт» (по платной подписке). Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

«Шанхай Шэньхуа» тренирует россиянин Леонид Слуцкий, который в конце 2023 года отправился в Китай во время межсезонья. Клуб сыграет в азиатской Лиге чемпионов впервые с 2020 года.

В китайской суперлиге у команды Слуцкого — 64 очка в 25 матчах и 2-е место. «Пхохан» располагается на 6-й строчке корейской кей-лиги 1 с 44 очками в 30 матчах.

ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий

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