Китайский «Шанхай Шэньхуа» и «Пхохан» из Южной Кореи встретятся в 1-м туре Восточной конференции Лиги чемпионов АФК во вторник, 17 сентября. Матч состоится на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай). Начало — в 15.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Шанхай Шэньхуа» — «Пхохан» в прямом эфире для России доступна на канале «Старт» (по платной подписке). Также следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

«Шанхай Шэньхуа» тренирует россиянин Леонид Слуцкий, который в конце 2023 года отправился в Китай во время межсезонья. Клуб сыграет в азиатской Лиге чемпионов впервые с 2020 года.

В китайской суперлиге у команды Слуцкого — 64 очка в 25 матчах и 2-е место. «Пхохан» располагается на 6-й строчке корейской кей-лиги 1 с 44 очками в 30 матчах.