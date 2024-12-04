Китайский «Шанхай Шэньхуа» и южнокорейский «Ульсан» сыграют в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК в среду, 4 декабря. Матч состоится на Шанхайском стадионе в Шанхае (Китай) и начнется в 15.00 по московскому времени.

Матч «Шанхай Шэньхуа» — «Ульсан» в прямом эфире покажет телеканал «Старт» (по платной подписке). Кроме того, следить за играми Лиги чемпионов АФК можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

После 5 туров азиатской Лиги чемпионов китайская команда, тренером которой является российский специалист Леонид Слуцкий, набрала 7 очков, у клуба из Кореи — 0 очков.

«Шанхай Шэньхуа» в суперлиге Китая провел 30 матчей, набрал 77 очков и расположился на второй строчке в таблице. «Ульсан» с 61 очком после 33 матчей занимает первое место в корейской кей-лиге.