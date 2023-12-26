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Сегодня, 14:02

«Шанхай Шэньхуа» остался без тренера. Скоро назначат Слуцкого?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сегодня «Шанхай Шэньхуа» объявил о расставании с главным тренером У Цзиньгуем. Этот 62-летний специалист завершил свой пятый период работы с командой, которую впервые возглавил летом 2002 года. Потом он работал с ней в 2006-м, сменив Валерия Непомнящего, 2008-м, 2017-м и 2018-м, а в последний раз возглавил ее в марте 2022-го, когда клуб продолжительное время испытывал финансовые сложности. В этом сезоне У Цзиньгуй завоевал вместе с командой Кубок Китая.

Любопытно, что контракт с тренером действовал до конца года. Но шанхайский клуб не стал дожидаться его окончания и заранее объявил о расставании с У Цзиньгуем. Означает ли это, что в ближайшие дни следует ожидать назначения нового главного тренера? Этот пост, напомним, может занять Леонид Слуцкий.

Вчера «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении нового главы медицинского департамента. Им стал британец Робин Чакраверти. Раньше он работал с английскими легкоатлетами, помогал Гарету Саутгейту в сборной Англии по футболу и пару лет возглавлял всех врачей в «Вулверхэмптоне». С 1989 по 1996 год Чакраверти служил в Королевском военно-морском флоте.

Леонид Слуцкий. Китай — идеальный вариант для Слуцкого. Для России он слишком токсичен

Футбол
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
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