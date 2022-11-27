Шон Дайч претендует на пост главного тренера «Рейнджерс»

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Бывший главный тренер «Бернли» Шон Дайч начал переговоры с «Рейнджерс», сообщает Sky Sports.
«Рейнджерс» уволил Джованни ван Бронхорста, при котором команда неважно начала сезон, отпустив «Селтик» уже на девять очков.
До недавних пор фаворитом на вакантный пост считался Майкл Бил из клуба чемпионшипа КПР, однако часть боссов «Рейнджерс» хочет пригласить более опытного специалиста.
Поэтому шотландский гранд решил рассмотреть вариант с 51-летним Дайчем, который находится без клуба после своего увольнения из «Бернли» в прошлом сезоне.
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