SHOT: Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Сегодня, 10:06
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин совершил грубое нарушение правил дорожного движения в Москве и чуть не сбил двух женщин, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 34-летний футболист за рулем автомобиля марки BMW не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что машина продолжила движение.
Кокорину выписали штраф 1500 рублей.
В общей сложности за все время владения автомобилем футболиста оштрафовали на сумму около 1,7 миллиона рублей — он совершил 1549 нарушений.
Adminni
чуть и уже новость...
20.11.2025
Haiaxi
Дебилы, не пропустил и чуть не сбил - это совсем разные вещи
20.11.2025
Borg-se
Было бы правильно. Водитель, который систематически и умышленно нарушает ПДД, не дожен управлять транспортным средством.
20.11.2025
regiment
это если не оплачены? или вообще?
20.11.2025
oleg.bob
Хулиган!
20.11.2025
Кабанчик
Больше 1000 штрафов - лишение прав на 5 лет
20.11.2025