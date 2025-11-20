SHOT: Кокорин чуть не сбил двух женщин на пешеходном переходе в Москве

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин совершил грубое нарушение правил дорожного движения в Москве и чуть не сбил двух женщин, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 34-летний футболист за рулем автомобиля марки BMW не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что машина продолжила движение.

Кокорину выписали штраф 1500 рублей.

В общей сложности за все время владения автомобилем футболиста оштрафовали на сумму около 1,7 миллиона рублей — он совершил 1549 нарушений.