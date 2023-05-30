Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:46

Шпилевский назвал залог успеха «Ариса»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о чемпионстве команды.

«Когда владелец клуба впервые заявил о претензиях на чемпионство? Цель подразумевалась, но громогласного объявления не было. Мы мечтали об этом чемпионстве. И в то же время делали ради его достижения все, что в наших силах. В первой кипрской шестерке сплошные гранды. С ними очень нелегко, никаких гарантий. Однако все получилось. Мы — чемпионы! И мы счастливы! В чем залог успеха? Если говорить о работе на поле, то это формулируется так. Во всех фазах игры мы должны быть вместе. Активность во всех пяти фазах футбола. Динамичные и быстро восстанавливающиеся игроки. Мы принимаем и понимаем только интенсивный футбол. Когда говорят о прессинге, для меня это начало контратаки. Не люблю слово «встречаем». Встречают девушку с цветами на перроне. Мы всегда атакуем. И с отбором мяча, в динамике, просто должны продолжить атаку. Во всех фазах должна быть активность. Мы так требуем. Мы верим друг в друга. Да, можем проиграть, но если всегда верим в наши цели, то шанс на победу повышается. И, конечно, залог успеха — это успешная работа клуба по всем направлениям», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

«Арис» гарантировал себе чемпионство в чемпионате Кипра. Команда Шпилевского с 74 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-й позиции АПОЭЛ на 6 очков. За «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-arisa-shpilevskij-nazval-zalog-uspeha-komandy/
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский рассказал, что в «Арисе» уважают Кокорина

Шпилевский считает, что «Арис» сможет договориться с «Фиорентиной» по Кокорину