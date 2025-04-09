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9 апреля, 17:16

Шпилевский покинет пост главного тренера «Ариса» в конце сезона

Руслан Минаев
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«Арис» объявил об уходе Алексея Шпилевского с поста главного тренера клуба в конце сезона-2024/25.

«Белорусский тренер принял решение пойти навстречу новым вызовам в своей карьере», — сообщает пресс-служба клуба.

37-летний тренер возглавил «Арис» 26 февраля 2022 года. Его контракт истекал 31 мая 2026-го. Под его руководством «Арис» становился чемпионом Кипра и обладателем Суперкубка страны в 2023 году.

В этом сезоне клуб набрал 65 очков после 30 туров и занимает второе место в таблице чемпионата Кипра.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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