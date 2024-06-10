Шпилевский: «У Кокорина есть мастерство и класс. О чем можно говорить?»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» перспективы форварда кипрского клуба Александра Кокорина.

«Мы регулярно на связи с Александром. Он прекрасно знает, почему этот сезон был для него нелегким, — сказал Шпилевский. — Теперь полный фокус на новый сезон. Через 10 дней начинаем предсезонный период к новому сезону. Мы в надежде, что Саша приедет с другим настроением, желанием и другим перформансом. В последнем матче за долгое время он сыграл 90 минут и смотрелся потрясающе. Даже в шутку ему сказал: «Саш, сезон уже закончился». Посмеялся и ответил: «Николаич, в следующем сезоне будете видеть меня таким в каждой игре!». Чувствую и вижу, что он на это способен. Уверенность у меня есть».

Также Шпилевский отметил, что рассчитывают на форварда как на основного игрока, независимо от возраста.

«Рассчитываем на Сашу как на основного игрока. Вижу, что он большой мастер. Саша впервые пройдет с нами предсезонку. Уверен, после этого он физически будет в топ-кондициях. Главное, чтобы он приехал с желанием и без травм. Саша даже в 33 сможет играть. Сравнивать неправильно, но тот же Криштиану поедет на Евро в 39. Все зависит от Александра. У него есть мастерство, класс. О чем можно говорить?» — добавил Шпилевский.

В сезоне-2023/24 33-летний Кокорин провел за «Арис» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.