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Сегодня, 21:11

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «На данный момент Кокорин не готов на сто процентов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о состоянии здоровья российского форварда команды Александра Кокорина.

«Пока необходимо время. Мы надеемся, что он восстановится. На данный момент Кокорин не на сто процентов готов, но мы сделаем со своей стороны все возможное, чтобы Саня вернулся в свои прежние кондиции, чтобы он мог без каких-либо проблем действовать на поле», — цитирует Шпилевского Metaratings.ru.

13 сентября «Арис» официально объявил о переходе Кокорина из «Фиорентины». В текущем сезоне 32-летний футболист провел 7 матчей за клуб из Лимасола во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 1 результативной передачей.

На данный момент «Арис» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 14 очков за 7 туров. 21 октября команда сыграет против «Этникоса».

Источник: https://metaratings.ru/news/shpilevskii-na-dannyi-moment-kokorin-ne-gotov-na-sto-procentov-294853/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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