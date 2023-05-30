Шпилевский считает, что «Арис» сможет договориться с «Фиорентиной» по Кокорину

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущем российского форварда команды Александра Кокорина.

«Что будет в итоге с Кокориным в предстоящем сезоне? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».