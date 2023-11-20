Шпилевский: «Пока Кокорин не показал максимум, не проявил себя на 100 процентов»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о самочувствии российского форварда Александра Кокорина. По его мнению, футболист пока не показал свой максимум.

«Саша чувствует себя уже лучше. Вернулся к командным тренировкам. Два дня назад мы начали тренироваться после небольших выходных. Пока у него все, слава богу, хорошо. Самое главное, чтобы у него ничего не болело. Если так будет и дальше, то он вернется к своему уровню, который показывал в прошлом сезоне. Мы знаем, на что Саша способен. Пока он не показал свой максимум, не проявил себя на 100 процентов. Если он будет играть так, как тренируется, то мы увидим того самого Сашу», — приводит «РБ Спорт» слова тренера.

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний россиянин провел 9 матчей за клуб из Лимасола, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

В последний раз Кокорин выходил на поле 12 ноября в матче против «Кармиотиссы» (4:1). До этого нападающий перенес вирусное заболевание.