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Сегодня, 22:44

Агент Шпилевский: «Глеб сегодня стоил был миллионов 200»

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Известный белорусский агент Николай Шпилевский вспомнил первые шаги Александра Глеба в европейском футболе.

«Получилось так, что я на последние деньги организовал сборы для команды Беларуси до 18 лет в Зонненхофе, плюс взял в кредит у Фербера 20 тысяч дойчмарок. Сделал им 5 матчей, в том числе, со второй командой «Штутгарта», чтобы показать Глеба в деле. И уже на 20-й минуте ему прилетает коленом в бедро. Сашка заковылял, но за эти 20 минут все увидели все. Было еще несколько игр, Глеб выделялся по всем параметрам. После этого он приехал на просмотр в первую команду. На следующий день должен был состояться прощальный матч Франка Верлата, игравшего в «Штутгарте». Попросил Ральфа — организуй, чтобы Саша сыграл, почувствовал атмосферу, на стадионе собирается 40 тысяч человек. Он говорит — ты с ума сошел, пацан еще молодой, нужно его в тренировках посмотреть.

Следующим утром начинается тренировка, играют 2 в 2, Глеб в паре с Балаковым против Маркуса Баббеля и Йенса Тота. Глеб как начал менять направление, я вижу, что у Йенса позвоночник в трусы вылетает, ему даже к врачу пришлось обратиться. Рангник несется ко мне — сделай ему разрешение на сегодняшнюю игру против «Аякса». «Ральф, я же говорил!». Все успел. Во втором тайме его выпустили, и он как начал свой звездный дриблинг! Стадион увидел новую звезду, у которой еще даже не было контракта», — рассказал Шпилеский «РБ Спорт».

 

Источник: РБ Спорт
Александр Глеб
Сборная Белоруссии по футболу
Николай Шпилевский
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