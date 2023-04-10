Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:17

Шпилевский высказался об уходе Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об уходе 40-летнего Александра Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы».

«Мы не играли против команды Александра Кержакова. Пересеклись один раз, и то — случайно. У нас одновременно закончились тренировки, мы неподалеку находились. Саша Кокорин нас познакомил. Это был недлительный разговор. Тренеров оценивают по результату. Если спортивные директора, владельцы не особо разбираются в футболе, происходит так называемая тренерская чехарда. Я знаю, что в этом клубе было очень много увольнений... Но опять-таки такой был вызов. Ошибкой это не было. Каждый опыт важен для тренера. Я подобное на себе тоже испытывал — это неприятно. Но он сделает из этого правильные выводы. Нужно понимать, с кем ты будешь иметь дело, анализировать клуб, цели, задачи, состав и что хочет президент. Это все очень важно. Александру, видимо, не повезло с этим», — приводит слова Шпилевского Metararings.ru.

Кержаков начал клубную тренерскую карьеру в «Томи», которую возглавил в сентябре 2020 года и проработал до июня 2021-го. После этого тренер поработал в «Пари НН» с июня 2021-го по июнь 2022-го.

Кержаков покинул кипрский клуб, проработав во главе команды с февраля по апрель 2023 года. Тренер объяснил решение оставить команду непрофессиональным подходом руководства.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-arisa-shpilevskii-esli-vladelcy-ne-razbirayutsya-v-futbole-proiskhodit-trenerskaya-chekharda-kerzhakovu-ne-povezlo-s-etim-242272/
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
Алексей Шпилевский
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гонсалу Рамуш заявил, что хочет остаться в «Бенфике»

В «Кармиотиссе» ответили на обвинения Кержакова: «Ему нужно ходить на игры соперников, а не ездить на рыбалку»