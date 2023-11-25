Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:33

Шпилевский заявил, что Кокорин делает «Арис» сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что Александр Кокорин набрал кондиции после травмы.

«Сегодня — час икс для Кокорина, игра с АПОЭЛом. Я присутствовал на тренировке «Ариса» и могу сказать, что Александр во всеоружии. Его класс просто неоспорим, он делает команду сильнее. Люди, работающие с ним, могут только расти. Сейчас он в состоянии, когда готов играть на максимуме. Все ждут этого от Кокорина», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний россиянин провел 9 матчей за клуб из Лимасола, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-shpilevskij-klass-kokorina-neosporim-on-delaet-komandu-sil-nee/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Николай Шпилевский
1
0
Читайте также
Русские вратари — больше не сильнейшие в мире? Начало чемпионата НХЛ — не в их пользу
Ефимова объяснила, почему вышла на старт заплыва чемпионата России в футболке «Спартака»
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Один человек погиб и шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Арис» назначил Павла Гогнидзе на пост генерального директора клуба