Шпилевский заявил, что Кокорин делает «Арис» сильнее

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что Александр Кокорин набрал кондиции после травмы.

«Сегодня — час икс для Кокорина, игра с АПОЭЛом. Я присутствовал на тренировке «Ариса» и могу сказать, что Александр во всеоружии. Его класс просто неоспорим, он делает команду сильнее. Люди, работающие с ним, могут только расти. Сейчас он в состоянии, когда готов играть на максимуме. Все ждут этого от Кокорина», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин на данный момент выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». В этом сезоне 32-летний россиянин провел 9 матчей за клуб из Лимасола, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.