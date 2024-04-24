Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:46

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Я мечтаю работать в топ-чемпионате»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о своих амбициях.

«Приоритет — чтобы наш владелец купил заграничный клуб. И я бы тогда пошел за ним. Это идеальный вариант. Понятно, что я мечтаю работать в топ-чемпионате, для этого все делаю. Каждый футболист и каждый тренер ставят самые высокие задачи», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

Также он отметил, что «Арис» достоен занять первое место в чемпионате по итогам сезона.

«Если «Арис» не станет первым, будет ли это трагедией? Для меня большая трагедия, зная, сколько мы прикладываем усилий. Мы достойны победы, но должны быть все кадры в топ-кондициях, нужна и некоторая удача. В команде мы решили, что надо чуть отпустить ситуацию. Не думать о результатах других команд», — добавил тренер.

Шпилевский возглавляет «Арис» с 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством стала победителем кипрского чемпионата. Прошлым летом белорусский тренер продлил контракт с кипрским клубом до 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Шпилевский: «Арис» — не только бренд и имидж на Кипре, а вообще в Европе»