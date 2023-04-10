Шпилевский заявил, что зарплата Кокорина будет иметь значение в выкупе контракта у «Фиорентины»

Главный тренер кипрского клуба «Арис» Алексей Шпилевский рассказал, что может помешать клубу выкупить права у «Фиорентины» на российского 32-летнего форварда Александра Кокорина.

«Руководство занимается этим вопросом. Многократно повторял, что очень хочется такого футболиста удержать. На каждой тренировке вижу, насколько Кокорин топовый футболист. От него исходит желание и мотивация. Все делаем. Я президенту высказал свою позицию. Он тоже заинтересован. Насколько мы сможем довести сделку до конца, покажет время. Многое будет зависеть от того, придет ли новый тренер в «Фиорентину» или останется старый. Понятно, что зарплата Саши имеет значение. Готов ли президент это все брать на себя», — приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

Кокорин проводит нынешний сезон в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины». На счету россиянина 24 матча, 11 голов и шесть результативных передач.

Соглашение игрока с «Фиорентиной» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.