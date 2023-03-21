Шупо-Мотинг объяснил, почему не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи

Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг рассказал, по какой причине не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи. Игрок испытывает проблемы со спиной.

«К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах из-за травмы спины. Желаю своим парням удачи. Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться на поле», — написал Шупо-Мотинг у себя в социальных сетях.

24 марта сборная Камеруна сыграет с Намибией в матче группового этапа квалификации Кубка африканских наций.