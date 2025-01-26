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26 января, 23:58

«Антон вновь разочаровал». Швейцарский журналист — об игре Миранчука за «Сьон»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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26 января «Сьон» проиграл в 20-м туре суперлиги «Базелю» в гостях со счетом 1:4. Антон Миранчук вышел на поле на 61-й минуте.

«К сожалению, и в этом матче Антон ничем не отметился. Он был слишком незаметен на поле, не создал никакой остроты. Безусловно, от него ждут в команде большего. Может быть, он не до конца восстановился после травмы? Даже не знаю, что и думать. Но точно уверен, что Антон может играть сильнее и приносить пользу команде», — сказал «СЭ» спортивный обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

В следующем туре «Сьон», занимающий 8-е место сыграет 1 февраля в гостях против лидера чемпионата «Лугано».

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Антон Миранчук
ФК Сьон
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