Швейцарский журналист о первом голе Миранчука за «Сьон»: «Антон классно забил»

Обозреватель La Nuovelliste Стефан Фурнье прокомментировал дебютный гол российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» (2:3).

29-летний футболист вышел в стартовом составе и открыл счет на 15-й минуте встречи.

«Уже на первой минуте встречи Антон организовал опасную атаку и едва не заработал штрафной удар вблизи от чужих ворот. На 15-й минуте он классно исполнил удар левой ногой с лета и открыл счёт. В целом Антон был хорош в этом матче, ещё однажды его пас чуть не стал голевым.

Считаю, что Миранчук наиграл на оценку 5.0 по шестибалльной системе. После матча главный тренер «Сьона» сказал, что это был лучший матч Антона со времени его появления в команде. «Сьон» не заслуживал поражения в этой игре, но, к сожалению, «Лугано» забил решающий гол с пенальти уже в добавленное время» — сказал «СЭ» Фурнье.

Антон Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Матч против «Лугано» стал для него 10-м в составе швейцарской команды.