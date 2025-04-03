Швейцарский журналист об игре Миранчука: «Антон провел свой лучший матч за «Сьон»

2 апреля в 30-м туре швейцарской суперлиги «Сьон» уступил дома аутсайдеру «Винтертуру» со счетом 1:2.

Антон Миранчук провел на поле 74 минуты в составе «Сьона» и отметился голевой передачей. Газета La Nuovelliste поставила Антону наивысший балл в команде — 5.5 (по шестибалльной системе).

— Это был самый яркий матч Антона за «Сьон»: поверьте человеку, который видел все поединки команды в этом сезоне. Антон сделал голевую передачу, однажды едва не забил сам и еще как минимум дважды выводил партнеров на убойную позицию. «Сьон» подвело глупое удаление в начале второго тайма, после чего команда стала играть слишком опасливо, за что и поплатилась. Думаю, что главный тренер зря заменил Миранчука на 74-й минуте: Антон мог пригодиться в концовке встречи при такой его яркой и умной игре. В итоге же в оставшееся время «Винтертур» забил дважды и победил — сказал «СЭ» обозреватель газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье.

После этой встречи «Сьон» идет на 9-м месте с 35 очками. До конца сезона команде Миранчука осталось провести восемь матчей — три в регулярном чемпионате и пять в рамках борьбы за выживание в группе из второй шестерки клубов.