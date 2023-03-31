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Сегодня, 16:06

Силкин оценил игру Кокорина за «Арис»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что думает о выступлении нападающего Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Я тренировал его, когда он был молодым пацаном. Я видел многих, и он выделялся на фоне других. Быстрый, резкий, великолепное голевое чутье. Забивал важные мячи за «Динамо», потом сборная. В тот момент и надо было уезжать в Европу.

Уверен на 100 процентов, он бы заиграл в любом клубе из топ-5 чемпионатов. А Кипр — это не показатель, он даже в топ-20 не входит. Сейчас Саше 32 года, и он уже едет с ярмарки», — цитирует Силкина Legalbet.

На старте нынешнего сезона 32-летний Кокорин перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб форварда провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-ya-v-shoke-kak-kokorin-zagubil-svoyu-kareru/
Александр Кокорин
Сергей Силкин
ФК Арис (Лимасол)
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