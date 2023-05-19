КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:02

Силкин: «Кокорин — талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об успехах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

«А что, уровень футбола на Кипре выше, чем в России? В РПЛ намного сложнее играть, чем там. То, что его признали лучшим, — это достижение, но все равно не забывайте, в какой лиге он играет. Кокорин — очень талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи, от него ждали большего. У него качества настоящего нападающего. Я видел, как он прогрессировал, как хотел играть в футбол. Жаль, что он все потерял», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

32-летний Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-kokorin-ochen-talantlivy-j-paren-zhal-chto-on-vse-poteryal/
Александр Кокорин
Сергей Силкин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
3
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская — о Кокорине: «Его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят»

Газизов: «Кокорин должен проявить себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»