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Сегодня, 13:46

Силкин считает, что Месси пытается уехать с глаз долой и спокойно доиграть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Сергей Силкин высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Новость о переходе Месси в «Интер Майами»? Он еще туда не перешел официально. Понятно, что на такого игрока огромный спрос у любых богатых клубов. Каждый хотел бы иметь такого футболиста. Ясно, что Месси не 20 лет и он уже едет с ярмарки, но тем не менее в прошлом году он стал чемпионом мира наконец-то, и на данный момент это самый звездный игрок. Понятно, что деньгами Месси уже не удивишь, но, видимо, ему столько там предложили! А так правильно делает. И он, и Роналду. Зачем отказываться от этого? Чтобы играть в «Реале», «Барселоне» или «ПСЖ», нужно показывать товар лицом. Видимо, Лионель чувствует, что уже какие-то качества у него на пределе или потеряны, вот он и пытается уехать с глаз долой и спокойно там доиграть», — приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/36/1005151954_silkin_messi_pyitaetsya_uehat_s_glaz_doloy_i_spokoyno_doigrat
Лионель Месси
Сергей Силкин
Футбол
ФК Интер Майами
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