Скалони признан лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за 2023 год.

На первом месте в списке расположился Лионель Скалони, возглавляющий национальную команду Аргентины. Он выиграл эту награду второй год подряд. Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, третьим — Роберто Мартинес (Португалия).

В десятку рейтинга также вошли Луис де ла Фуэнте (Испания), Марсело Бьелса (Уругвай), Хадзиме Мориясу (Япония), Гарет Саутгейт (Англия), Силвиньо (Албания), Валид Реграги (Марокко) и Стив Кларк (Шотландия).

45-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством аргентинцы стали чемпионами мира в 2022 году, обладателями Кубка Америки (2021) и победителями Финалиссимы (2022).