Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:52

Скалони признан лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS

Алина Савинова
Telegram Дзен

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за 2023 год.

На первом месте в списке расположился Лионель Скалони, возглавляющий национальную команду Аргентины. Он выиграл эту награду второй год подряд. Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, третьим — Роберто Мартинес (Португалия).

В десятку рейтинга также вошли Луис де ла Фуэнте (Испания), Марсело Бьелса (Уругвай), Хадзиме Мориясу (Япония), Гарет Саутгейт (Англия), Силвиньо (Албания), Валид Реграги (Марокко) и Стив Кларк (Шотландия).

45-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством аргентинцы стали чемпионами мира в 2022 году, обладателями Кубка Америки (2021) и победителями Финалиссимы (2022).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
1
0
Читайте также
Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет с 19 по 21 января в Москве
Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Слуцкий о том, будет ли звать Дзюбу в Китай: «У него есть контракт с «Локомотивом», к тому же он уже стареет»