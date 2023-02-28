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Сегодня, 10:52

Скалони: «Дверь для Месси в сборную Аргентины всегда открыта»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о нападающем Лионеле Месси, который был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

«Нельзя сказать больше того, что уже было сказано. Самое главное, что он будет продолжать играть», — приводит Football Espana слова Скалони.

Также он высказался о будущем аргентинского футболиста.

«Останется ли он в сборной? Дверь для него всегда открыта. Если мы его не увидим, то будем искать альтернативу. Я надеюсь, что он доберется до следующего чемпионата мира. Я вижу его там, но, думаю, первое, что нужно сделать, — пройти квалификацию», — добавил тренер.

В 2022 году 35-летний Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. За семь матчей на турнире он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Скалони, под руководством которого сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре, был признал лучшим тренером 2022 года.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/02/28/i-see-him-getting-to-the-world-cup-argentina-manager-lionel-scaloni-backs-lionel-messi-to-continue
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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