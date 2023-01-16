Слуцкий мог возглавить «Маккаби» из Тель-Авива после ухода Ивича в «Краснодар»

Российский тренер Леонид Слуцкий мог возглавить «Маккаби» после ухода Владимира Ивича в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт». По информации источника, руководство израильского клуба всерьез рассматривало кандидатуру российского специалиста на пост главного тренера команды. В итоге израильский клуб сделал выбор в пользу другого специалиста — команду возглавил испанец Айтор Каранка. Леонид Слуцкий 15 ноября 2022 года покинул пост главного тренера «Рубина». «Маккаби» Тель-Авив занимает второе место в чемпионате Израиля, набрав 53 очка за 26 туров.