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Сегодня, 11:55

Слуцкий мог возглавить «Маккаби» из Тель-Авива после ухода Ивича в «Краснодар»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Леонид Слуцкий мог возглавить «Маккаби» после ухода Владимира Ивича в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство израильского клуба всерьез рассматривало кандидатуру российского специалиста на пост главного тренера команды. В итоге израильский клуб сделал выбор в пользу другого специалиста — команду возглавил испанец Айтор Каранка.

Леонид Слуцкий 15 ноября 2022 года покинул пост главного тренера «Рубина».

«Маккаби» Тель-Авив занимает второе место в чемпионате Израиля, набрав 53 очка за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/slutskij-mog-vozglavit-makkabi-iz-tel-aviva-posle-uhoda-ivicha-v-krasnodar/
Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Леонид Слуцкий
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