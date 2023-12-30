Слуцкий о том, будет ли звать Дзюбу в Китай: «У него есть контракт с «Локомотивом», к тому же он уже стареет»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, будет ли он звать в китайскую команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в китайский клуб.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что Слуцкий пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» при первой возможности.

«Дзюба — мой очень хороший друг, но, вы знаете, у него все еще есть контракт с нынешним клубом, и он стареет», — цитрует российского специалиста Fengchi Live.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. В субботу, 30 декабря 52-летний российский специалист прилетел в Китай.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 35-летний форвард провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро, контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Слуцкий и Дзюба дружат, также они вместе вели передачу «Ну так нельзя, ***» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».