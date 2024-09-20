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Сегодня, 12:54

Слушания по вопросу экстрадиции Промеса в Нидерланды могут пройти в ноябре

Руслан Минаев
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Суд в Дубае может в ноябре провести слушания по вопросу экстрадиции в Нидерланды бывшего форварда «Спартака» Квинси Промеса, сообщает представитель голландской прокуратуры Доп Краумер.

«Мы запросили его экстрадицию [из ОАЭ] по делу о контрабанде наркотиков. По последней информации, дело может быть заслушано судом в Дубае в ноябре. Мы надеемся на это, но не можем быть уверены», — цитирует Краумер ТАСС.

В марте футболист был арестован в ОАЭ по запросу голландской прокуратуры. Он до сих пор ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», за который он выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2024-й.

5 сентября «Юнайтед» из Дубая объявил о переходе 32-летнего нидерландца. 9 сентября в «Юнайтед» сообщили, что Промес стал резидентом ОАЭ.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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