Смородская — о переходе Миранчука в «Сьон»: «Футбол в Швейцарии на подъеме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на переход полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Нетипичный выбор продолжения карьеры? Значит, не было другого выбора. Вы думаете все жаждут видеть наших футболистов? Почему такой выбор? Никто не предлагал другого. Если выбирать между греческим ПАОКом, про который говорили и «Сьоном», то, конечно, лучше Швейцария. Футбол там на подъеме, они отлично выступили на Евро. Я рада за Антона. Желаю ему удачи, и чтобы все у него сложилось», — сказала Смородская «СЭ».

«Сьон» объявил о переходе в команду российского полузащитника Антона Миранчука.

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать под десятым номером.

Прошлой командой Миранчука был «Локомотив», который он покинул минувшим летом в связи с окончанием срока действия контракта. В общей сложности хавбек провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

Александр Абустин