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30 октября, 23:55

Смородская полагает, что Миранчук ушел из «Локомотива» из-за недостаточного количества игрового времени

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова полузащитника Антона Миранчука об отказе от зарплаты в 1,6 миллиона евро в «Локомотиве» ради шанса поиграть в Европе.

«Антон — молодец! Конечно, игра в Европе — это хорошая причина, но, думаю, он немного лукавит по поводу денег. На мой взгляд, главным фактором его ухода из «Локомотива» было недостаточное количество игрового времени. В стартовый состав он не всегда входил. Правильно, что он захотел попробовать. Мне кажется, от предложения «Зенита» он отказался, так как там он бы тоже сидел на лавке», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В сентябре этого года 29-летний Миранчук подписал контракт со «Сьоном». Россиянин провел 5 матчей за швейцарскую команду, не отметившись результативными действиями.

Источник: Metaratings.ru.
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сьон
Ольга Смородская

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