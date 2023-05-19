Сегодня, 14:30
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на признание российского форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра.
«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.
В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.
В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».