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Сегодня, 14:30

Смородская — о Кокорине: «Его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на признание российского форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-karera-kokorina-idyot-na-spad-i-nikakie-nagrady-etogo-ne-izmenyat-252267/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Ольга Смородская
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