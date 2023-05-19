Смородская — о Кокорине: «Его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на признание российского форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра.

«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идет на спад, и никакие награды ничего не изменят», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».