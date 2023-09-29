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Сегодня, 15:39

Собака отобрала мяч у футболистов во время матча чемпионата Мексики

Алина Савинова
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Во время матча 11-го тура второго дивизиона чемпионата Мексики «Алебрихес де Оахака» — «Дорадос де Синалоа» (4:0) на поле выбежала собака и отобрала мяч у футболистов.

Эпизод произошел в добавленное ко второму тайму время. Собака, схватившая зубами мяч, целую минуту бегала с ним под восторженные крики болельщиков. Стюардам с большим трудом удалось поймать животное и забрать у него мяч.

«Алебрихес де Оахака» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Мексики, имея в активе 12 очков. «Дорадос де Синалоа» с 6 очками идет на 15-й строчке.

Футбол
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