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Сегодня, 23:30

«Сочи» проявляет интерес к главному тренеру сербского «Вождоваца» Савичу

Алина Савинова
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«Сочи» рассматривает кандидатуру главного тренера сербского «Вождоваца» Марко Савича, сообщает Metaratings.ru.

8 декабря сочинский клуб объявил об уходе Александра Точилина с поста главного тренера, который возглавлял команду с сентября этого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Клюев.

39-летний Савич тренирует «Вождовац» с лета 2023 года. Под его руководством команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, набрав 21 очко за 16 туров. Савич с 2014 по 2016 год работал в академии «Краснодара».

За 17 туров РПЛ «Сочи» набрал 10 очков и идет на последней позиции в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-proyavlyaet-interes-k-treneru-serbskogo-vozhdovaca-savichu-311728/
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