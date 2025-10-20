Видео
20 октября, 17:30

«Сьон» готов пригласить на стажировку Мостового

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о своем отношении к бывшему игроку сборной России Александру Мостовому.

По словам Константина, он хотел бы познакомиться с Мостовым и рассчитывал пригласить его в швейцарский клуб, когда россиянин еще играл за «Сельту».

«Стажировка в нашем клубе? Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», — цитирует Константина Sport24.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Россиянин выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

Источник: Sport24
8

  • Alexey Bulatov

    Ну всё,теперь порвёт всю Швейцарию,держись Европа!

    25.10.2025

  • Желтый полосатик

    Всем было бы очень интересно узнать, какой Мостовой тренер. Но, боюсь, не узнаем...

    20.10.2025

  • zg

    Не поедет Саня,не Царский клуб у вас!

    20.10.2025

  • Slim Tallers

    Пусть постажируется немного,а после во вторую или третью турецкую лигу,как Юран. У Юрана,правда,опыт Премьер-лиги и ФНЛ был. За то Мостовой языковед,болтает лучше.

    20.10.2025

  • За спорт!

    Прекрасно

    20.10.2025

  • Эрик Стейн

    А ВАШ клуб соответствует его ЭГО?))))

    20.10.2025

    Александр Мостовой
    Футбол
    ФК Сьон
