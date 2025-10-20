«Сьон» готов пригласить на стажировку Мостового

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о своем отношении к бывшему игроку сборной России Александру Мостовому.

По словам Константина, он хотел бы познакомиться с Мостовым и рассчитывал пригласить его в швейцарский клуб, когда россиянин еще играл за «Сельту».

«Стажировка в нашем клубе? Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», — цитирует Константина Sport24.

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Россиянин выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».