«Сьон» готов пригласить на стажировку Мостового

20 октября, 17:30
Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о своем отношении к бывшему игроку сборной России Александру Мостовому.
По словам Константина, он хотел бы познакомиться с Мостовым и рассчитывал пригласить его в швейцарский клуб, когда россиянин еще играл за «Сельту».
«Стажировка в нашем клубе? Он был отличным футболистом, и мне было бы интересно узнать, какой он тренер», — цитирует Константина Sport24.
Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Россиянин выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
Alexey Bulatov
Ну всё,теперь порвёт всю Швейцарию,держись Европа!
25.10.2025
Желтый полосатик
Всем было бы очень интересно узнать, какой Мостовой тренер. Но, боюсь, не узнаем...
20.10.2025
zg
Не поедет Саня,не Царский клуб у вас!
20.10.2025
Slim Tallers
Пусть постажируется немного,а после во вторую или третью турецкую лигу,как Юран. У Юрана,правда,опыт Премьер-лиги и ФНЛ был. За то Мостовой языковед,болтает лучше.
20.10.2025
За спорт!
Прекрасно
20.10.2025
Эрик Стейн
А ВАШ клуб соответствует его ЭГО?))))
20.10.2025