«Сьон» готов провести товарищеский турнир с российскими клубами

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил «СЭ» о желании организовать товарищеский турнир с российскими командами.

«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — сказал Константин «СЭ».

В июле 2025 года «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым в ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.