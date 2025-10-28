«Сьон» готов провести товарищеский турнир с российскими клубами

28 октября, 12:25
Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил «СЭ» о желании организовать товарищеский турнир с российскими командами.
«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — сказал Константин «СЭ».
В июле 2025 года «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым в ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.
За спорт!
Ништяк им.
Grinopel
Согласны на турнир! Но платите за банкет вы.
