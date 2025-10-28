Видео
28 октября, 12:25

«Сьон» готов провести товарищеский турнир с российскими клубами

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил «СЭ» о желании организовать товарищеский турнир с российскими командами.

«Мы с удовольствием организуем товарищеский турнир с российскими клубами», — сказал Константин «СЭ».

В июле 2025 года «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым в ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.

2

  • За спорт!

    Ништяк им.

    28.10.2025

  • Grinopel

    Согласны на турнир! Но платите за банкет вы.

    28.10.2025

    ФК Сьон
