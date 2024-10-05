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5 октября, 23:03

«Сьон» с Миранчуком в составе сыграл вничью с «Ивердоном»

Алина Савинова
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«Сьон» и «Ивердон» обменялись голами в матче 9-го тура чемпионата Швейцарии — 1:1. Встреча прошла в Сьоне.

На гол Бориса Сеспедеса на 40-й минуте хозяева ответили забитым мячом Деяна Соргича на 81-й минуте. «Ивердон» завершал матч в меньшинстве — за минуту до окончания основного времени с поля был удален Жазон Гнакпа.

Российский полузащитник Антон Миранчук вышел на игру в стартовом составе «Сьона» и провел на поле 73 минуты. Во втором тайме 28-летний футболист получил желтую карточку.

«Сьон» набрал 12 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. У «Ивердона» 9 баллов и девятая позиция.

Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон

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