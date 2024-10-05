«Сьон» с Миранчуком в составе сыграл вничью с «Ивердоном»

«Сьон» и «Ивердон» обменялись голами в матче 9-го тура чемпионата Швейцарии — 1:1. Встреча прошла в Сьоне.

На гол Бориса Сеспедеса на 40-й минуте хозяева ответили забитым мячом Деяна Соргича на 81-й минуте. «Ивердон» завершал матч в меньшинстве — за минуту до окончания основного времени с поля был удален Жазон Гнакпа.

Российский полузащитник Антон Миранчук вышел на игру в стартовом составе «Сьона» и провел на поле 73 минуты. Во втором тайме 28-летний футболист получил желтую карточку.

«Сьон» набрал 12 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. У «Ивердона» 9 баллов и девятая позиция.