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Сегодня, 15:11

Спортдиректор «Жил Висенте» Леньо: «Если ЦСКА предложит 10 миллионов евро, Перейра перейдет»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Жил Висенте» Тьяго Леньо заявил, что клуб не отпустит защитника Габриэла Перейру в другую команду в зимнее трансферное окно.

«У нас нет никакого интереса в том, чтобы вести переговоры о трансфере Габриэла сейчас, в январе. Но если какой-то клуб придет и будет готов заплатить за него 10 миллионов евро, то никаких проблем, у нас не останется шанса не отпустить футболиста. Однако у нас нет цели продать его сейчас, для нас более оптимален вариант с летним переходом», — приводит «РБ Спорт» слова Леньо.

Ранее стало известно, что к 23-летнему бразильскому защитнику проявляет интерес ЦСКА.

В текущем сезоне Перейра провел 16 матчей за «Жил Висенте» и отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdir-zhil-visente-esli-tsska-predlozhit-10-mln-perejra-perejdet/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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