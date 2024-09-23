Дубль Дьекереша помог «Спортингу» разгромить АФС

Лиссабонский «Спортинг» выиграл у АФС в матче 6-го тура чемпионата Португалии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе».

Датский форвард лиссабонцев Конрад Хардер на 15-й минуте открыл счет. Перед самым перерывом Виктор Дьекереш удвоил преимущество хозяев, а в середине второго тайма он оформил дубль. Теперь на счету 26-летнего шведа 10 голов и 3 голевые передачи в этом сезоне португальской лиги.

«Спортинг» одержал 6 побед в 6 матчах и возглавляет турнирную таблицу. АФС с 7 очками занимает 10-е место.