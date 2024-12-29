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Сегодня, 21:15

«Спортинг» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча чемпионата Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» встретятся в матче чемпионата Португалии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Спортинг» примет «Бенфику» в матче 16-го тура чемпионата Португалии в воскресенье, 29 декабря. Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Старт», трансляция будет доступна по подписке.

Ключевые события и результат игры «Спортинга» и «Бенфики» отслеживайте в нашем матч-центре.

Португалия. Премьер-лига. 16-й тур
29 дек, 23:30. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Бенфика

Предыдущая встреча команд прошла в апреле в сезоне-2023/24 и завершилась победой «Спортинга» (2:1).

«Бенфика» набрала 38 очков в 15 турах чемпионата Португалии, «Спортинг» отстает от своих соперников на одно очко. В 15-м туре «Спортинг» сыграл вничью с «Жил Висенте» (0:0), а «Бенфика» победила «Эшторил» (3:0).

«Спортинг» является действующим чемпионом Португалии. В сезоне-2023/24 клуб набрал в лиге 90 очков, опередив финишировавшую второй «Бенфику» на 10 баллов.

ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
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