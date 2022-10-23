«Спортинг» одержал волевую победу над «Касой Пиа»

«Спортинг» в матче 10-го тура чемпионата Португалии обыграл «Касу Пиа» со счетом 3:1.

На гол Клейтона хозяева ответили точными ударами Паулинью, Нуну Сантуша и Педру Гонсалвеша.

После этого матча «Спортинг» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Каса Пиа» с 17 очками — на пятой строчке.