«Спортинг» одержал волевую победу над «Касой Пиа»

Сегодня, 00:25
«Спортинг» в матче 10-го тура чемпионата Португалии обыграл «Касу Пиа» со счетом 3:1.
На гол Клейтона хозяева ответили точными ударами Паулинью, Нуну Сантуша и Педру Гонсалвеша.
После этого матча «Спортинг» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Каса Пиа» с 17 очками — на пятой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования